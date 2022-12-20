"Мой район. Навигатор": в районе Ростокино установили конструкцию "Полярные медведи"

Вместе со снежной погодой в столицу пришли северные жители. В районе Ростокино установили конструкцию "Полярные медведи".

Эта компания уже не первый год появляется у парка "Акведук". Медведица с медвежатами на большой льдине встречают всех желающих отдохнуть на берегу Яузы. Конструкция огромная, видно ее издалека. Самый большой зверь – размером с трех живых медведей.

Кстати, самый большой в мире светящийся шар красуется на Поклонной горе. Эта конструкция высотой с семиэтажный дом. Для всех новогодних украшений в столице используют специальные энергосберегающие светодиодные лампы.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".