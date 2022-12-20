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"Мой район. Навигатор": новый Дворец бракосочетания в районе Южное Бутово

"Мой район. Навигатор": новый Дворец бракосочетания в районе Южное Бутово

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На улице Брусилова открылся новый Дворец бракосочетания. В этом же здании разместился центр московского долголетия. Четырехэтажную постройку возвели вместо долгостроя.

О Дворце бракосочетания просили жители района Южное Бутово, там проживает более 300 тысяч москвичей. Ожидается, что в новом ЗАГСе будут проводить 10 тысяч церемоний в год. Кроме того, там можно будет торжественно отметить юбилей семейной жизни.

В день открытия нового Дворца бракосочетания поздравляли с золотой свадьбой супругов Александру и Михаила Костюкиных. Они прожили вместе 50 лет.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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