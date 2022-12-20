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"Мой район. Навигатор": в столице составили рейтинг городских поликлиник

"Мой район. Навигатор": в столице составили рейтинг городских поликлиник

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В столице впервые составили рейтинг городских поликлиник. Среди москвичей провели специальное исследование. В нем могли принять участие все совершеннолетние граждане.

В анкетах пациенты оценивали профессионализм врачей, атмосферу доброжелательности и командую работу специалистов, отмечали уровень доверия к сотрудникам медучреждения.

Публикация рейтинга – это один из этапов формирования новой культуры общения между врачом и пациентом. Об этом – в программе "Мой район".

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