"Мой район. Навигатор": в столице составили рейтинг городских поликлиник

В столице впервые составили рейтинг городских поликлиник. Среди москвичей провели специальное исследование. В нем могли принять участие все совершеннолетние граждане.

В анкетах пациенты оценивали профессионализм врачей, атмосферу доброжелательности и командую работу специалистов, отмечали уровень доверия к сотрудникам медучреждения.

Публикация рейтинга – это один из этапов формирования новой культуры общения между врачом и пациентом. Об этом – в программе "Мой район".