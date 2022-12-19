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19 декабря, 22:35

Транспорт

"Мой район. Навигатор": поезда Кольцевой линии будут ездить только в одну сторону

"Мой район. Навигатор": поезда Кольцевой линии будут ездить только в одну сторону

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Впервые в истории поезда по Кольцевой линии московского метро будут ездить только в одну сторону. Во время новогодних праздников в столичном метрополитене обновят инфраструктуру, которая отвечает за безопасность и управление движением составов.

Уточняется, что станции не закроют, однако поезда будут по очереди ходить только в одну сторону: со 2 по 4 января – против часовой стрелки, с 5 по 7 января – по часовой.

Это решили сделать в праздничные дни, когда кольцо не так загружено. Пассажирам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты через МЦК, БКЛ или пользоваться наземным транспортом. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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