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Новости

19 декабря, 20:00

Транспорт

"Мой район. Навигатор": схема движения поездов изменится на Кольцевой линии метро

"Мой район. Навигатор": схема движения поездов изменится на Кольцевой линии метро

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Схему движения поездов на Кольцевой линии московского метро временно изменят в период с 2 по 7 января. Поезда будут ходить только в одну сторону. В Дептрансе пояснили, что с 2 января по 4 января они будут курсировать против часовой стрелки, с 5 января по 7 января – по часовой стрелке.

Это необходимо, чтобы обновить инфраструктуру, которая отвечает за безопасность и управление движением поездов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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