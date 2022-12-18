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18 декабря, 07:30

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"Мой район. Навигатор": капитальный ремонт спортзала "Дружба" в Лужниках

"Мой район. Навигатор": капитальный ремонт спортзала "Дружба" в Лужниках

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Знаменитый зал "Дружба" в Лужниках постепенно обретает свой привычный облик. Капитальный ремонт, который начался еще в 2017, вышел на финишную прямую. С самого начала проектировщики приняли решение сохранить исторический облик здания. Так что оно по-прежнему будет напоминать морскую звезду или ракушку.

Тем не менее внутри здания – все новое. На первом этаже организовали три спортивных зала. В них будут тренироваться волейболисты, теннисисты и баскетболисты. Сейчас тут идет отделка. После ее завершения начнется монтаж специального освещения. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор"

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Программа: Мой район. Навигатор
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