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18 декабря, 18:40

Город

"Мой район. Навигатор": в Москве завершили реставрацию Литинститута имени Горького

"Мой район. Навигатор": в Москве завершили реставрацию Литинститута имени Горького

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В 2022 году вернули больше двухсот памятников. Кропотливую работу вели реставраторы, архитекторы и художники. Их заслуги отметили премией "Московская реставрация–2022".

Здание Литературного института имени Максима Горького сдали в эксплуатацию после реставрации. Оно полностью готово к приему студентов. В 2017 году в учреждении начались строительно-монтажные и реставрационные работы. За этот период был проделан широкий спектр работ, в том числе реконструкция сетей инженерного обеспечения, несущих элементов и каркаса здания. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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