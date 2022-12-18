"Мой район. Навигатор": в Москве завершили реставрацию Литинститута имени Горького

В 2022 году вернули больше двухсот памятников. Кропотливую работу вели реставраторы, архитекторы и художники. Их заслуги отметили премией "Московская реставрация–2022".

Здание Литературного института имени Максима Горького сдали в эксплуатацию после реставрации. Оно полностью готово к приему студентов. В 2017 году в учреждении начались строительно-монтажные и реставрационные работы. За этот период был проделан широкий спектр работ, в том числе реконструкция сетей инженерного обеспечения, несущих элементов и каркаса здания. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".