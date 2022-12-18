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18 декабря, 16:45

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"Мой район. Навигатор": новые маршруты аэроэкспрессов

"Мой район. Навигатор": новые маршруты аэроэкспрессов

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До аэропорта Шереметьево теперь можно добраться за 35 минут. Аэроэкспрессы теперь доезжают быстрее благодаря обновленному маршруту. Новую железнодорожную линию из Лобни в аэропорт соединили с Савеловским направлением Московской железной дороги. Этот съезд позволяет аэроэкспрессам из Москвы не заезжать в южные терминалы Шереметьево, а напрямую следовать в северные.

Гендиректор компании "Аэроэкспресс" Андрей Акимов рассказал, что для пассажиров время в пути сократилось на 15 минут. По его словам, запуск этого съезда является завершением комплексной реконструкции железнодорожной инфраструктуры направления аэропорта. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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