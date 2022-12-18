"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали, где в столице находится португальский дворец

Знаменитый особняк на Воздвиженке был построен по примеру дворца в португальском городе Синтра. Раньше на этом месте располагался конный цирк, но он сгорел.

Землю купила Варвара Морозова из известной купеческой династии. Она подарила участок своему сыну Арсению на 25-летие. Он решил воздвигнуть самый необычный дом в Москве. Вместе с архитектором Виктором Мазыриным в поисках вдохновения Морозов объездил всю Европу. Строительство дома началось в 1897 году.

После революции в этом доме разместился Первый рабочий театр Пролеткульта. Спектакли здесь ставили Всеволод Мейерхольд и Сергей Эйзенштейн.

Особняк запечатлен на пленке короткометражного фильма "Дневник Глумова" Сергея Эйзенштейна 1923 года. На данный момент в особняке Морозова располагается дом приемов Правительства России.

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