"Мой район. Навигатор": технический пуск участка БКЛ от "Каховской" до "Каширской"

Между столичными станциями "Каховская" и "Каширская" Большой кольцевой линии (БКЛ) в тестовом режиме прошел первый поезд. Технический пуск, который провел Сергей Собянин, позволит оценить работу всех систем.

Каховская линия существовала в столице давно и до реконструкции не пользовалась популярностью. Были большие интервалы движения, а пассажиропоток составлял несколько десятков тысяч человек в день. В начале 2023 года бывшую Каховскую линию метро откроют для пассажиров в составе БКЛ. Подробнее о работах, которые выполнили специалисты в рамках реконструкции, – в эфире телеканала Москва 24.