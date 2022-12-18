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Новости

18 декабря, 07:40

Транспорт

"Мой район. Навигатор": технический пуск участка БКЛ от "Каховской" до "Каширской"

"Мой район. Навигатор": технический пуск участка БКЛ от "Каховской" до "Каширской"

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Между столичными станциями "Каховская" и "Каширская" Большой кольцевой линии (БКЛ) в тестовом режиме прошел первый поезд. Технический пуск, который провел Сергей Собянин, позволит оценить работу всех систем.

Каховская линия существовала в столице давно и до реконструкции не пользовалась популярностью. Были большие интервалы движения, а пассажиропоток составлял несколько десятков тысяч человек в день. В начале 2023 года бывшую Каховскую линию метро откроют для пассажиров в составе БКЛ. Подробнее о работах, которые выполнили специалисты в рамках реконструкции, – в эфире телеканала Москва 24.

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