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17 декабря, 18:50

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"Мой район. Навигатор": столицу на зимовку прилетели около 15 видов птиц

"Мой район. Навигатор": столицу на зимовку прилетели около 15 видов птиц

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Удивительно, но столицу для зимовки облюбовали около 15 видов птиц. Ежегодно пернатые туристы прилетают к нам из северных широт: из тундры и тайги. Уже сейчас в московских парках можно встретить свиристелей и чечеток. А вскоре прибудут серый сорокопут, пуночка, клест-еловик и длиннохвостая неясыть. Начало их вояжа зависит от сроков наступления холодов и наличия корма.

Птицы прилетают, когда на привычных для их территориях найти обед становится все сложнее. Кстати, некоторые виды уток все чаще стали оставаться на зимовку в столице. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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