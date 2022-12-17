"Мой район. Навигатор": столицу на зимовку прилетели около 15 видов птиц

Удивительно, но столицу для зимовки облюбовали около 15 видов птиц. Ежегодно пернатые туристы прилетают к нам из северных широт: из тундры и тайги. Уже сейчас в московских парках можно встретить свиристелей и чечеток. А вскоре прибудут серый сорокопут, пуночка, клест-еловик и длиннохвостая неясыть. Начало их вояжа зависит от сроков наступления холодов и наличия корма.

Птицы прилетают, когда на привычных для их территориях найти обед становится все сложнее. Кстати, некоторые виды уток все чаще стали оставаться на зимовку в столице. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.