"Мой район. Навигатор": спортзал "Дружба" в Лужниках обретает привычный облик

Знаменитый зал "Дружба" в Лужниках постепенно обретает свой привычный облик. Капитальный ремонт, который начался еще в 2017, вышел на финишную прямую. С самого начала проектировщики приняли решение сохранить исторический облик здания. Так что оно по-прежнему будет напоминать морскую звезду или ракушку.

Тем не менее внутри здания – все новое. На первом этаже организовали три спортивных зала. В них будут тренироваться волейболисты, теннисисты и баскетболисты. Сейчас тут идет отделка. После ее завершения начнется монтаж специального освещения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.