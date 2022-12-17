МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

16:45

Город

"Мой район. Навигатор": спортзал "Дружба" в Лужниках обретает привычный облик

"Мой район. Навигатор": спортзал "Дружба" в Лужниках обретает привычный облик

"Сделано в Москве": библиотека имени Ленина

"Специальный репортаж": на дороге не валяется

Улицы Москвы украшают к новогодним праздникам

В столице открылись пункты "Москва помогает"

Фигуры полярных медведей установили у Ростокинского акведука

Москвичам рассказали о ситуации на дорогах

Москву украшают к Новому году

Телезрителям рассказали о ситуации на дорогах Москвы

"Мой район. Навигатор": телезрителям рассказали о работе почетного караула у Вечного огня

Знаменитый зал "Дружба" в Лужниках постепенно обретает свой привычный облик. Капитальный ремонт, который начался еще в 2017, вышел на финишную прямую. С самого начала проектировщики приняли решение сохранить исторический облик здания. Так что оно по-прежнему будет напоминать морскую звезду или ракушку.

Тем не менее внутри здания – все новое. На первом этаже организовали три спортивных зала. В них будут тренироваться волейболисты, теннисисты и баскетболисты. Сейчас тут идет отделка. После ее завершения начнется монтаж специального освещения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика