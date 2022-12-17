"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о строительстве Дворца спорта в Некрасовке

Дворец спорта "Некрасовка" в Москве почти готов к открытию. В первом квартале 2023 года его планируют ввести в эксплуатацию.

Площадь трехэтажного комплекса с подземным этажом превышает 20 тысяч квадратных метров. Там будет отдельная зона для экстремальных видов спорта со скалодромом и скейт-парком, а также ледовая арена с трибунами на 500 человек.

Кроме того, на первом этаже откроется аквазона, в нее войдут несколько бассейнов. Всего в спорткомлексе находится двенадцать функциональных зон. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".