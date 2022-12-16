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Новости

16 декабря, 21:40

Общество

"Мой район. Навигатор": москвичи могут поучаствовать в акции "Добрая елка"

"Мой район. Навигатор": москвичи могут поучаствовать в акции "Добрая елка"

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Фестиваль "Московские сезоны" приглашает исполнить заветные желания подопечных благотворительных фондов. Традиционная акция, которая проходит на бесплатных катках, называется "Добрая елка". Акцию проводят для детей и подростков от трех до семнадцати лет с ограниченными возможностями по здоровью или из малообеспеченных семей, а также для сирот и людей старше 60 лет.

Чтобы помочь осуществить эти мечты, гостям катков нужно снять с "Доброй елки" шар, перейти по QR-коду и заполнить форму заявки. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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