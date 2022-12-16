"Мой район. Навигатор": суда МЧС замерят толщину льда на Москве-реке

На Москве-реке можно увидеть быстроходные суда на воздушной подушке. Суда могут развивать скорость до 80 километров в час. На них по льду передвигаются сотрудники МЧС, у которых прибавилось работы из-за погоды.

В столице резко и часто меняется температура, из-за чего лед на реке изменил структуру. Где-то его толщина всего два сантиметра, а местами она доходит до 20. Спасатели патрулируют все водные акватории столицы.

Одна из задач специалистов – замерить толщину льда. Также они объезжают места, которые не приспособлены для рыбалки и зимнего купания. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".