"Мой район. Навигатор": главную елку России установили на Соборной площади Кремля

На Соборной площади Кремля установили главную елку России. Дерево приехало из Подмосковья на фуре. В связи с этим жители деревни Гряды Волоколамского округа устроили проводы елки.

Звучали новогодние песни, дети водили хороводы вместе со сказочными персонажами. Были мастер-классы и концерт. Кстати, елка ехала в столицу под присмотром Деда Мороза – он был за рулем новогоднего грузовика. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".