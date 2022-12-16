"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о распространенной примете

Со станцией "Площадь революции" Арбатско-Покровской линии метро Москвы связано больше всего примет. Самая распространенная – это потереть на удачу нос у скульптуры собаки с пограничником. Особой популярностью эта примета пользуется у студентов. Считается, что если потрогать нос собаки зачеткой, то сдашь экзамен на "отлично".

Скульптура уже настолько потертая, что сотрудники Музея Архитектуры периодически просят москвичей поберечь памятник. Но это не единственное суеверие. Народная молва считает, что погладить петуха у статуи "Птичницы" – это к деньгам, а туфельку у "Студентки" – к счастью в личной жизни.

Станция "Площадь Революции" открылась в 1938 году, ее построил архитектор Алексей Душкин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

