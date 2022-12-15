"Мой район. Навигатор": специалисты составили карту развития метро Москвы

Московское метро в ближайшие десять лет может обогнать самые большие в мире подземки Нью-Йорка, Сеула, Шанхая по количеству станций. Если посмотреть на перспективную карту столичного метрополитена, то к 2030 году она заметно вырастет и в ширину, и в длину. Карту составили специалисты НИИ "МосТрансПроекта", которые занимаются развитием подземки.

Сейчас в столице работают только два центральных диаметра, а на плане их уже пять. И последний на юге дойдет до аэропорта "Домодедово". На севере же пятый диаметр разделится на три линии – поезда поедут до Пушкино, Фрязино и Щелково. Это одно из самых масштабных преобразований, которые должны произойти в метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

