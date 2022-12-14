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14 декабря, 21:45

Транспорт

"Мой район. Навигатор": панно о жизни Москвы появится на станции метро "Яхромская"

"Мой район. Навигатор": панно о жизни Москвы появится на станции метро "Яхромская"

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Панно о жизни Москвы появится на станции метро "Яхромская". Композиция состоит из 22 трехслойных алюминиевых панелей с нанесенной на них компьютерной графикой. Ее делали по авторским эскизам.

Сюжеты на панно будут плавно перетекать друг в друга. алюминиевые панели будут плоской формы с минимумом стыковочных швов. Ни влажность, ни возможные перепады температур не повредят панно.

Подробнее о строительстве новой станции столичного метро – в программе "Мой район. Навигатор".

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