"Мой район. Навигатор": панно о жизни Москвы появится на станции метро "Яхромская"

Панно о жизни Москвы появится на станции метро "Яхромская". Композиция состоит из 22 трехслойных алюминиевых панелей с нанесенной на них компьютерной графикой. Ее делали по авторским эскизам.

Сюжеты на панно будут плавно перетекать друг в друга. алюминиевые панели будут плоской формы с минимумом стыковочных швов. Ни влажность, ни возможные перепады температур не повредят панно.

Подробнее о строительстве новой станции столичного метро – в программе "Мой район. Навигатор".