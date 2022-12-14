"Мой район. Навигатор": на станции метро "Маяковская" поженились еще несколько пар

На станции метро "Маяковская" поженились еще несколько пар. Москвичи уже давно предпочитают регистрировать брак на необычных площадках города, но эта платформа пользуется особой популярностью. Тем более, что церемонию проводят в ночное время – это добавляет романтики.

Теперь пожениться под землей можно будет только в 2023 году. Некоторые пары ради этого даже отложили свадьбу, чтобы организовать церемонию именно на "Маяковской".

В проекте "Новые адреса счастья" – много разных площадок. Например, обменяться кольцами можно в здании Северного речного вокзала, башнях "Москва-Сити" и в "Москвариуме". Заявку нужно подавать заранее во Дворце бракосочетания или онлайн на портале госуслуг.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".