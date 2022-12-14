Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

03:20

Общество

"Мой район. Навигатор": на станции метро "Маяковская" поженились еще несколько пар

"Мой район. Навигатор": на станции метро "Маяковская" поженились еще несколько пар

Детей мобилизованных из Анадыря привезли в Москву

Городские службы Москвы работают в круглосуточном режиме

Сайт телеканала Москва 24 стал лауреатом Премии Рунета

Курьер, обгоняющий автомобили на моноколесе, попал на видео в Москве

Снегопад в Москве продлится до утра 14 декабря

Новости последнего часа: специалисты начали обработку ЦКАД противогололедными материалами

Синоптик рассказал, как долго в Москве продлится снегопад

Столичным водителям рекомендовали снизить скорость движения

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

На станции метро "Маяковская" поженились еще несколько пар. Москвичи уже давно предпочитают регистрировать брак на необычных площадках города, но эта платформа пользуется особой популярностью. Тем более, что церемонию проводят в ночное время – это добавляет романтики.

Теперь пожениться под землей можно будет только в 2023 году. Некоторые пары ради этого даже отложили свадьбу, чтобы организовать церемонию именно на "Маяковской".

В проекте "Новые адреса счастья" – много разных площадок. Например, обменяться кольцами можно в здании Северного речного вокзала, башнях "Москва-Сити" и в "Москвариуме". Заявку нужно подавать заранее во Дворце бракосочетания или онлайн на портале госуслуг.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
обществометровидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика