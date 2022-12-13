"Мой район. Навигатор": строительство ТПУ "Лианозово" в Москве

Быстрая пересадка, легкая навигация и разнообразие транспорта – так работают все новые ТПУ в Москве. Крупный хаб в данный момент строят на севере столицы. В транспортно-пересадочный узел "Лианозово" войдут одноименная станция метро, уже работающая платформа МЦД-1, а также остановки автобусов и электробусов.

Для жителей сразу трех районов – Лианозова, Дмитровского и Восточного Дегунина – ТПУ заметно облегчит путь. Более комфортной дорога станет почти для 280 тысяч человек. Причем разгрузится соседняя линия метро Серпуховско-Тимирязевская и прилегающие автодороги.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".