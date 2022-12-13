"Мой район. Навигатор": главную елку РФ привезут на Соборную площадь 14 декабря

Остались считанные часы до того момента, как на Соборной площади Кремля установят главную елку страны. Новогоднее дерево на этот раз срубили под Волоколамском, откуда торжественно отправили в Москву. Выбор ели – важный и кропотливый процесс, этим занимается целая комиссия. Например, ель забракуют, если на стволе обнаружат мох или дупла.

Дереву, которое в этом году украсит Соборную площадь, – 95 лет. Его выбрали из 60 двух вариантов. Будущую кремлевскую елку у деревни Гряды нашел лесничий вместе с учениками во время занятий школьного лесничества. Высота ели – 27 метров.

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