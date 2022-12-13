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13 декабря, 20:00

Город

"Мой район. Навигатор": главную елку РФ привезут на Соборную площадь 14 декабря

"Мой район. Навигатор": главную елку РФ привезут на Соборную площадь 14 декабря

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Остались считанные часы до того момента, как на Соборной площади Кремля установят главную елку страны. Новогоднее дерево на этот раз срубили под Волоколамском, откуда торжественно отправили в Москву. Выбор ели – важный и кропотливый процесс, этим занимается целая комиссия. Например, ель забракуют, если на стволе обнаружат мох или дупла.

Дереву, которое в этом году украсит Соборную площадь, – 95 лет. Его выбрали из 60 двух вариантов. Будущую кремлевскую елку у деревни Гряды нашел лесничий вместе с учениками во время занятий школьного лесничества. Высота ели – 27 метров.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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