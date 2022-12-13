13 декабря, 08:25Город
"Мой район. Навигатор": экспозиция по Первой мировой войне открыта в Парке Горького
Москвичи и гости столицы смогут более детально познакомиться с историей Первой мировой войны в Парке Горького. На Ленинской площади, за аркой главного входа, открылась экспозиция Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.
На выставке представлены памятки-таблицы 1916 года. Они посвящены Георгиевским кавалерам – героям Первой мировой войны. На стендах описаны их подвиги. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор