"Мой район. Навигатор": экспозиция по Первой мировой войне открыта в Парке Горького

Москвичи и гости столицы смогут более детально познакомиться с историей Первой мировой войны в Парке Горького. На Ленинской площади, за аркой главного входа, открылась экспозиция Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.

На выставке представлены памятки-таблицы 1916 года. Они посвящены Георгиевским кавалерам – героям Первой мировой войны. На стендах описаны их подвиги. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".