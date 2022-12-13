"Мой район. Навигатор": мастерская на колесе обозрения "Солнце Москвы"

В день художника колесо обозрения "Солнце Москвы" стало мастерской для студентов института имени Сурикова. Там с рекордной высоты открывается панорама на территорию ВДНХ. Кроме того, художники могли с нового ракурса рассмотреть Останкинскую башню, знаменитые сталинские высотки, гостиницу "Космос", купола храма Христа Спасителя и первые небоскребы столицы. Дальность обзора составляет около 50 километров.

Плэнер длился три круга, а это – 56 минут. Картины станут новогодним подарком детям из детских домов. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".