Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

06:20

Город

"Мой район. Навигатор": мастерская на колесе обозрения "Солнце Москвы"

"Мой район. Навигатор": мастерская на колесе обозрения "Солнце Москвы"

"Мой район. Обратная связь": новый шпиль появился на здании Южного речного вокзала

"Мой район. Обратная связь": бесплатный каток открылся на площади Революции в Москве

"Мой район. Обратная связь": в парке "Кусково" завершилась экореабилитация двух прудов

"Мой район. Обратная связь": реконструкция депо имени Апакова в столице

Новости часа: 70% месячной нормы осадков выпало в Москве с 10 декабря

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 99 километров

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 5 баллов

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

"Утро": затор образовался на Ярославском шоссе до проезда Серебрякова

В день художника колесо обозрения "Солнце Москвы" стало мастерской для студентов института имени Сурикова. Там с рекордной высоты открывается панорама на территорию ВДНХ. Кроме того, художники могли с нового ракурса рассмотреть Останкинскую башню, знаменитые сталинские высотки, гостиницу "Космос", купола храма Христа Спасителя и первые небоскребы столицы. Дальность обзора составляет около 50 километров.

Плэнер длился три круга, а это – 56 минут. Картины станут новогодним подарком детям из детских домов. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика