"Мой район. Навигатор": строящаяся станция "Новаторская" готова на 67%

На станции "Новаторская" кипят строительные работы. Станция станет одним из 17 остановочных пунктов Троицкой линии метро. Она будет пересекать Большую кольцевую линию, поэтому там создадут транспортно-пересадочный узел с выходом на обе стороны Ленинского проспекта. Объект уже готов на 67%.

Специалисты уже приступили к архитектурно-отделочным работам. Колонны будут мраморными, как и стены. Для потолков выбрали алюминиевые панели.

Одновременно идет монтаж эскалаторов. Полностью новая Троицкая линия будет запущена в 2024 году. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".