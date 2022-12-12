"Мой район. Навигатор": капремонт зал "Дружба" в Лужниках

Знаменитый зал "Дружба" в Лужниках постепенно обретает свой привычный облик. Капитальный ремонт, который начался еще в 2017 году, вышел на финишную прямую.

С самого начала проектировщики приняли решение сохранить исторический облик здания. Так что оно по-прежнему будет напоминать морскую звезду или ракушку. Но внутри будет все новое. На первом этаже организовали три спортивных зала. В них будут тренироваться волейболисты, теннисисты и баскетболисты.

Что касается центрального зала, то он так и останется универсальным. После реконструкции в нем смогут проходить соревнования по самым разных видам спорта. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".