Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12 декабря, 22:00

Город

"Мой район. Навигатор": капремонт зал "Дружба" в Лужниках

"Мой район. Навигатор": капремонт зал "Дружба" в Лужниках

"Мой район. Навигатор": новогодние украшения появились на улицах Москвы

Москвичам рассказали о программе зимнего сезона на ВДНХ

Главную новогоднюю ель РФ доставят в Кремль 14 декабря

В ЦОДД предупредили о больших заторах в вечерний час пик 12 декабря

Специалисты ЦОДД предупредили о больших заторах в вечерний час пик 12 декабря

Новости часа: транспортная стратегия РФ может быть пересмотрена с учетом текущих реалий

Главную новогоднюю ель России доставят в Кремль 14 декабря

Столичные врачи вылечили более 280 детей из ЛНР и ДНР

Новости часа: запись открыта в центр амбулаторной онкологической помощи в Зюзине

Знаменитый зал "Дружба" в Лужниках постепенно обретает свой привычный облик. Капитальный ремонт, который начался еще в 2017 году, вышел на финишную прямую.

С самого начала проектировщики приняли решение сохранить исторический облик здания. Так что оно по-прежнему будет напоминать морскую звезду или ракушку. Но внутри будет все новое. На первом этаже организовали три спортивных зала. В них будут тренироваться волейболисты, теннисисты и баскетболисты.

Что касается центрального зала, то он так и останется универсальным. После реконструкции в нем смогут проходить соревнования по самым разных видам спорта. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика