"Мой район. Навигатор": новогодние украшения появились на улицах Москвы

На Театральной площади установили огромные светящиеся шары, узоры и театральные маски. Уже засияли огни на Лубянской площади, Тверской и Никольской улицах.

Всего к зимним праздникам в столице установят более четырех тысяч декоративных конструкций. Красочные арки будут радовать пешеходов на Манежной и Пушкинской площадях, в Газетном и Камергерском переулках, а также на Кузнецком мосту.

На Поклонной горе смонтировали гигантский новогодний шар. А на Соборной площади Кремля уже 14 декабря поставят главную елку страны. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".