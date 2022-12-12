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Новости

12 декабря, 20:05

Город

"Мой район. Навигатор": новогодние украшения появились на улицах Москвы

"Мой район. Навигатор": новогодние украшения появились на улицах Москвы

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На Театральной площади установили огромные светящиеся шары, узоры и театральные маски. Уже засияли огни на Лубянской площади, Тверской и Никольской улицах.

Всего к зимним праздникам в столице установят более четырех тысяч декоративных конструкций. Красочные арки будут радовать пешеходов на Манежной и Пушкинской площадях, в Газетном и Камергерском переулках, а также на Кузнецком мосту.

На Поклонной горе смонтировали гигантский новогодний шар. А на Соборной площади Кремля уже 14 декабря поставят главную елку страны. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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