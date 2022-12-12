"Мой район. Навигатор": парк "Дубовая роща "Маяк" благоустроили в Южном Тушине

В Южном Тушине благоустроили парк "Дубовая роща "Маяк". Работы прошли в рамках программы "Мой район". Строители заранее согласовали все действия с местными жителями. В парке обустроили три тематические игровые детские площадки с горками и качелями. Рядом установили скамейки для отдыха.

Для любителей активного образа жизни в парке обновили спортивную площадку и зону для игры в пинг-понг. Кроме того, строители создали четыре мини-площадки для занятий воркаутом. Над ними построили навесы, чтобы заниматься спортом в любую погоду. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".