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12 декабря, 07:25

Город

"Мой район. Навигатор": парк "Дубовая роща "Маяк" благоустроили в Южном Тушине

"Мой район. Навигатор": парк "Дубовая роща "Маяк" благоустроили в Южном Тушине

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В Южном Тушине благоустроили парк "Дубовая роща "Маяк". Работы прошли в рамках программы "Мой район". Строители заранее согласовали все действия с местными жителями. В парке обустроили три тематические игровые детские площадки с горками и качелями. Рядом установили скамейки для отдыха.

Для любителей активного образа жизни в парке обновили спортивную площадку и зону для игры в пинг-понг. Кроме того, строители создали четыре мини-площадки для занятий воркаутом. Над ними построили навесы, чтобы заниматься спортом в любую погоду. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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