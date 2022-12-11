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11 декабря, 18:20

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"Мой район. Навигатор": в Москве украсили главные локации к Новому году

"Мой район. Навигатор": в Москве украсили главные локации к Новому году

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В Москве уже украсили главные улицы столицы к Новому году. Так, Арбат превратился в сказочный лес благодаря светящимся деревьям возле кинотеатра "Художественный", а на Никитском бульваре появился новогодний тоннель. Всего к зимним праздникам в столице установят более четырех тысяч декоративных конструкций.

Красочные арки будут радовать пешеходов на Манежной, Тверской, Пушкинской площадях, в Газетном и Камергерском переулках, а также на Кузнецком мосту. На Поклонной горе вновь засияет гигантский новогодний шар – его установка уже в самом разгаре. У Ростокинского акведука по традиции можно будет увидеть фигуры полярных медведей. А на Соборной площади Кремля уже 14 декабря поставят главную елку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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