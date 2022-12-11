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11 декабря, 20:30

Город

"Мой район. Навигатор": здание Центрального телеграфа в Москве реконструируют

"Мой район. Навигатор": здание Центрального телеграфа в Москве реконструируют

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Здание Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве реконструируют. После там разместят многофункциональный комплекс с торговой галереей, офисами и смотровой площадкой. Во внутреннем дворе, который раньше был не доступен для посетителей, сделают кафе, амфитеатр и пространство для прогулок.

Работы начнутся весной 2023 года. Центральному телеграфу вернут его исторический облик. Здание возвели в 1927 году в конструктивистском стиле. В первую очередь специалисты отреставрируют фасад и его главные элементы. Внутри восстановят интерьеры и воссоздадут утраченные элементы. Сейчас идут подготовительные работы, строители укрепляют фундамент здания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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