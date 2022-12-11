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11 декабря, 16:30

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"Мой район. Навигатор": шпиль вновь появился на здании Южного речного вокзала

"Мой район. Навигатор": шпиль вновь появился на здании Южного речного вокзала

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Шпиль вновь появился на здании Южного речного вокзала, который находится на последнем этапе реконструкции. Он полностью новый. Старый невозможно было восстановить, а также он не вписывался в современный фасад. Его заменили конструкцией из стали и алюминия, ниже повесили электронные часы.

Кроме того, специалистам удалось восстановить пять скульптур – женские фигуры в античном стиле. Они символизируют пять морей, с которыми связана Москва. Директор НИИ "МосТрансПроект" Владимир Титов рассказал, что реконструкция объекта началась в апреле 2021 года. Работы планируют завершить к лету 2023 года. По его словам, помимо залов ожидания на вокзале будут созданы новые общественные пространства, парковки для лично транспорта, отдельные парковки для туристических автобусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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