"Мой район. Навигатор": Бочкарев рассказал о строительстве Дворца спорта в Некрасовке

В Некрасовке продолжается строительство Дворца спорта. В здании площадью 23 тысячи квадратных метров расположат 12 функциональных зон. Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев назвал этот объект важным для района и города.

По его словам, объект возвели на 85%. Бочкарев отметил, что Дворец спорта подготовят к вводу в эксплуатацию в первом квартале 2023 года. В настоящее время там проводят отделку универсального крытого поля для командных игр. В спорткомплексе появятся хореографические классы, помещения для единоборств, скейт-парк, скалодром и шахматный клуб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

