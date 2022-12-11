Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11 декабря, 12:25

Город

"Мой район. Навигатор": Бочкарев рассказал о строительстве Дворца спорта в Некрасовке

"Мой район. Навигатор": Бочкарев рассказал о строительстве Дворца спорта в Некрасовке

Водители службы доставки устроили дрифт на столичных парковках

Туристы забронировали к Новому году номера в столичных гостиницах

Автомобилисты пожаловались, что теряют колеса на ТТК из-за ям на дорогах

Коммунальщики устраняли последствия снегопада в течение всей ночи

Туристы забронировали половину номеров в гостиницах столицы к Новому году

Москвичам показали, как снегоуборочная техника устраняет последствия снегопала

Снегоуборочные машины всю ночь расчищали столицу

В столице окрылись 19 площадок фестиваля "Московские сезоны" для катания на коньках

"Познавательный фильм": Москва. Мега арена

В Некрасовке продолжается строительство Дворца спорта. В здании площадью 23 тысячи квадратных метров расположат 12 функциональных зон. Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев назвал этот объект важным для района и города.

По его словам, объект возвели на 85%. Бочкарев отметил, что Дворец спорта подготовят к вводу в эксплуатацию в первом квартале 2023 года. В настоящее время там проводят отделку универсального крытого поля для командных игр. В спорткомплексе появятся хореографические классы, помещения для единоборств, скейт-парк, скалодром и шахматный клуб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика