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10 декабря, 18:50

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"Мой район. Навигатор": зимой в столице традиционно проходит посадка деревьев

"Мой район. Навигатор": зимой в столице традиционно проходит посадка деревьев

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Зимой в столице традиционно проходит посадка деревьев. На улице 800-летия Москвы специалистам предстоит высадить более 220 саженцев. Для этого заранее подготовили ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем. Он защитит корни от гниения и обеспечит необходимую вентиляцию. Сажают деревья также на Щелковском и Волоколамском шоссе. В общей сложности там появятся две тысячи деревьев. Это липы, рябины, клены, березы, декоративные яблони, плакучие ивы и черемухи. Они хорошо приживаются, не боятся сильного ветра и морозов. Дополнительное озеленение ждет Каширское и Аминьевское шоссе, Ленинский проспект, а также улицы Беломорская, Наметкина, Лобачевского, Обручева и Березовую аллею.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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