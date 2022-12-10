"Мой район. Навигатор": в столице проходит конкурс реставраторов

Скоро станут известны имена победителей ежегодного конкурса реставраторов. В столице он проходит уже в 12 раз. За это время его наградами были отмечены более 400 лауреатов, которые участвовали в восстановлении почти 200 объектов культурного наследия. Кстати, на итоги конкурса могут повлиять все желающие. Голосование идет на сайте проекта "Активный гражданин".

На "народную премию" в этому году претендуют шесть объектов. Среди них павильон "Физика" на ВДНХ, усадьба купцов Сушкиных – Кеворкова, относящаяся к древнейшим постройкам Замоскворечья, особняк архитектора Рутковского в Большом Козловском переулке и церковь Воскресения на Успенском вражке. Еще два претендента на главный приз – усадьбы Голицыных и Яковлева. Эти дома расположены в пешей близости друг от друга. На Малой Бронной и Тверском бульваре.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

