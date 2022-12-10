"Мой район. Навигатор": в столице строятся 18 поликлиник

В столице в настоящее время строят сразу 18 поликлиник. Общая площадь объектов составляет почти 170 тысяч квадратных метров. Для каждого здания разрабатывали индивидуальный план. Самый масштабный проект реализуют на Дмитровском шоссе. Районная поликлиника там расположится в семиэтажном здании. В каждой новой поликлинике есть удобная навигация и уютные зоны ожидания с диванами, телевизорами и кулерами с питьевой воды. Для детей предусмотрены игровые зоны. Во дворах медучреждений обустраивают тротуары с удобными спусками для передвижения маломобильных граждан. Кроме того, в распоряжении пациентов организуют парковки и пешеходные зоны.

Совсем скоро станут известны имена победителей ежегодного конкурса реставраторов. В столице он проходит уже в 12 раз. За это время его наградами были отмечены более 400 лауреатов, которые участвовали в восстановлении почти 200 объектов культурного наследия. Кстати, на итоги конкурса могут повлиять все желающие. Голосование идет на сайте проекта "Активный гражданин". На победу в этому году претендуют шесть объектов. Среди них, павильон "Физика" на ВДНХ, усадьба купцов Сушкиных – Кеворкова, относящаяся к древнейшим постройкам Замоскворечья, особняк архитектора Рутковского в Большом Козловском переулке и церковь Воскресения на Успенском вражке. Еще два претендента на главный приз – усадьбы Голицыных и Яковлева. Эти здания расположены в пешей близости друг от друга. На Малой Бронной и Тверском бульваре.

На улице 800-летия Москвы специалистам предстоит высадить более 220 саженцев. Для этого заранее подготовили ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем. Он защитит корни от гниения и обеспечит необходимую вентиляцию. Сажают деревья также на Щелковском и Волоколамском шоссе. В общей сложности там появятся две тысячи деревьев. Это липы, рябины, клены, березы, декоративные яблони, плакучие ивы и черемухи. Они хорошо приживаются, не боятся сильного ветра и морозов. Дополнительное озеленение ждет Каширское и Аминьевское шоссе, Ленинский проспект, а также улицы Беломорская, Наметкина, Лобачевского, Обручева и Березовую аллею. Кстати, не удивляйтесь, если увидите, как специалисты с лопатами работают ночью. Это время суток выбрано не случайно. Высадка в вечернее время позволяет минимизировать неудобства для горожан и не создаёт проблем для дорожного движения. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

