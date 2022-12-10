"Мой район. Навигатор": тематический поезд "Помогать по пути" запустили в метро столицы

На Арбатско-Покровской линии запустили тематический поезд "Помогать по пути". Он посвящен благотворительным проектам и волонтерскому движению в столице. В вагонах поезда размещена информация о значимых волнтерских проектах, фотографии. Пассажиры смогут увидеть в оформлении состава QR-коды, каждый из которых ведет на сервисы и ресурсы, связанные с благотворительностью.

На улице Ангарской – новоселье! Его празднуют пациенты и сотрудники местной поликлиники. Медучреждение открылось после масштабного ремонта. Этого события жители ждали около года. Поликлинику на Ангарской практически полностью перестроили: обновили фасад и инженерные коммуникации. Заменили лифты, системы вентиляции, а также двери и окна. Перенос внутренних перегородок позволил организовать помещения для новых кабинетов физиотерапии, массажа и лечебной физкультуры. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

