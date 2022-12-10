"Мой район. Навигатор": воздух в столице оказался одним из самых чистых в стране

Воздух в столице один из самых чистых в стране. Так утверждают эксперты Национального рейтингового агентства и МГУ. Они сравнили показатели загрязнения с прошлым годом, и выяснили, что, например, концентрации опасных частиц РМ2,5 в воздухе сократились на 18%. За чистотой воздуха в мегаполисе следят с помощью 56 автоматических станций. Система отслеживает как минимум 16 показателей – начиная от сероводорода и заканчивая метаном.

То, что воздух в столице стал чище, эксперты заметили еще осенью. Тогда они связали это с обильным количеством осадков и ветреной погодой. Эта тенденция сохранилась. Кстати, проверить данные о состоянии воздуха можно онлайн на сайте мосэкомониторинга. Найдите на интерактивной карте свой район и в один клик узнайте все подробности.

На ВДНХ уже готовы к новогодним праздникам. В планах – самые разные образовательные и развлекательные мероприятия. В павильонах и музеях выставки открылись новогодние мастерские. Там можно своими руками сделать елочные игрушки, украшения для дома и подарки. Во дворце госуслуг на ВДНХ работает почта Деда Мороза. Ну а на площади Промышленности профессиональные аниматоры будут проводить елки для детей. Кроме того, на территории ВДНХ можно кататься на тюбинговой горке.

МЦД-3 соединит Зеленоград с подмосковным городом Раменское. Протяженность маршрута составит 86 километров. Диаметр разгрузит

три линии метро. Сейчас пассажиры для того, чтобы из области попасть в город, вынуждены при первой возможности пересаживаться с железной дороги на метро. А МЦД-3 позволит строить сквозные маршруты по диаметру. Свободнее станет на северном участке Люблинско-Дмитровской ветки, восточном участке Таганско-Краснопресненской линии и северном Калужско-Рижской линии. Там пассажиропоток снизится примерно на 15%. Диаметр разгрузит и дороги. Кроме того, благодаря запуску третьего диаметра улучшится экологическая обстановка в ближайших районах. Планируют, что МЦД-3 будут пользоваться более пятисот тысяч человек в сутки.

Новая высотка в районе "Москва-сити" претендует на звание самого высокого офисного здания в столице. 400-метровую башню "Палитра" с восьмидесятью этажами построят возле моста "Багратион". Башня будет интегрирована в Краснопресненскую набережную и станет эффектным завершением моста. На площади 196 тысяч квадратных метров разместят многофункциональный комплекс с магазинами, фитнес-центрами, кафе и офисами. Соответствующий проект уже одобрил Архсовет. Строительство небоскреба завершат в 2030 году. Кстати, все самые высокие здания столицы сконцентрированы именно в "Москва-Сити". Это башни "Федерация", "Меркурий" и "Санкт-Петербург".

Еще два места для прогулок появились у жителей Северного Медведкова. Ландшафтный парк и тропа здоровья. Их организовали в строящемся парке "Яуза" вдоль Северодвинской улицы. Теперь на левом берегу реки можно увидеть самый настоящий "природным оазис". Создали его специальным методом, который называется геопластика – на небольшом участке сформировали несколько холмов. Пейзаж от этого заметно выиграл. Тут же установили скамейки. Предпочитаете пешие прогулки? Тогда вам на тропу здоровья. Это между старым и новым руслами Яузы. Новый маршрут поделили на 7 сегментов. У каждого свой тип покрытия.

В Лялином переулке завершился капремонт доходного дома купца Такке. Строение, которому более 100 лет, создано в стиле неоклассицизма. Ни разу с момента строительства его не реставрировали. На последних этажах расположены декорированные Эркеры. Для реставрационных работ был разработан уникальный проект. Специалистам удалось не только восстановить фасад, но и воссоздать историческое цветовое решение. Так же в ходе работ заменили водосточные трубы, отремонтировали балконные плиты и установили новые окна в местах общего пользования.

Пресненский район – самый большой в центре Москвы? Он занимает около 12 квадратных километров, начинается практически у стен Кремля и граничит с Шелепихинской набережной, Тверским районом и Белорусским вокзалом. Название происходит от речки Пресни, которая течет в трубах. Активное заселение в Пресненском районе началось с середины 17 века. Именно в Пресненском районе находятся такие знаменитые улицы как Большая Никитская, Малая Бронная, Спиридоновка, Поварская и сотни других переулков, которые хранят архитектурный облик дворянской Москвы. В Пресненском районе удивительно сочетаются наука, культура, религия, природа и отдых. Здесь расположены Московская консерватория, Театр имени Пушкина, "Москва-сити", Патриаршие пруды, православные храмы и Католический собор. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

