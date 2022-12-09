"Мой район. Навигатор": праздничную программу подготовили к Новому году

Сотрудники ВДНХ уже готовы к новогодним праздникам. В планах – образовательные и развлекательные мероприятия. В павильонах и музеях выставки открылись новогодние мастерские.

Там можно своими руками сделать елочные игрушки, украшения для дома и подарки. Во дворце Госуслуг на ВДНХ работает почта Деда Мороза, а на площади Промышленности профессиональные аниматоры будут проводить елки для детей. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".