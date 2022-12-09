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Новости

09 декабря, 20:00

Город

"Мой район. Навигатор": праздничную программу подготовили к Новому году

"Мой район. Навигатор": праздничную программу подготовили к Новому году

Москвичам рассказали, как в столице создаются новые лекарства

"Мой район. Навигатор": центр Москвы украсили к Новому году

Выставка ко Дню героев Отечества открылась в Парке Горького

Пункты по сбору гуманитарной помощи открылись на 19 площадках "Московских сезонов"

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Бесплатные катки открылись на фестивальных площадках "Московские сезоны" с 9 декабря

"Мой район": женская футбольная команда. Свиблово

Проект нового жилого квартала утвержден на месте промзоны "Братцево" на севере Москвы

Пять зарядных станций для электромобилей появились на ВДНХ

Сотрудники ВДНХ уже готовы к новогодним праздникам. В планах – образовательные и развлекательные мероприятия. В павильонах и музеях выставки открылись новогодние мастерские.

Там можно своими руками сделать елочные игрушки, украшения для дома и подарки. Во дворце Госуслуг на ВДНХ работает почта Деда Мороза, а на площади Промышленности профессиональные аниматоры будут проводить елки для детей. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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