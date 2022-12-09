"Мой район. Навигатор": центр Москвы украсили к Новому году

Центр Москвы украсили к Новому году. У кинотеатра "Художественный" выросли светящиеся деревья, живые елочки в кадках украсили гирляндами и разноцветными шарами. На Никитском бульваре появился новогодний тоннель.

Всего к зимним праздникам в столице установят более четырех тысяч декоративных конструкций. Красочные арки будут радовать пешеходов на Манежной, Тверской, Пушкинской площадях, в Газетном и Камергерском переулках, а также на Кузнецком мосту.

На Соборной площади Кремля уже 14 декабря поставят главную елку страны. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".