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Новости

09 декабря, 07:15

Город

"Мой район. Навигатор": центр Москвы украсили к Новому году

"Мой район. Навигатор": центр Москвы украсили к Новому году

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Центр Москвы украсили к Новому году. У кинотеатра "Художественный" выросли светящиеся деревья, живые елочки в кадках украсили гирляндами и разноцветными шарами. На Никитском бульваре появился новогодний тоннель.

Всего к зимним праздникам в столице установят более четырех тысяч декоративных конструкций. Красочные арки будут радовать пешеходов на Манежной, Тверской, Пушкинской площадях, в Газетном и Камергерском переулках, а также на Кузнецком мосту.

На Соборной площади Кремля уже 14 декабря поставят главную елку страны. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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