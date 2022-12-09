"Мой район. Навигатор": завершилась реконструкция в столичном парке "Дубовая роща"

В столичном парке "Дубовая роща" завершилась масштабная реконструкция. Там обустроили три тематические детские площадки. На них установили комплексы с качелями и горками на любой вкус. Рядом появились скамейки, теперь родителям есть где подождать играющих детей.

Не забыли и про любителей активного образа жизни. Для них обновили спортивную площадку и зону для игры в пинг-понг. На территории "Дубовой рощи" сделали четыре зоны для занятий воркаутом. Чтобы заниматься на них можно было круглогодично, все оборудование накрыли навесом.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".