Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

03:00

Город

"Мой район. Навигатор": завершилась реконструкция в столичном парке "Дубовая роща"

"Мой район. Навигатор": завершилась реконструкция в столичном парке "Дубовая роща"

"Мой район. Навигатор": реконструкция Центрального телеграфа на Тверской улице

"Мой район. Навигатор": 260 тыс современных фонарей установят в столице к концу года

"Мой район. Навигатор": 12 функциональных зон появятся во Дворце спорта в Некрасовке

Столичный трафик в вечерний час пик составил 9 баллов

Собянин сообщил о досрочном завершении прокладки дорог к индустриальному парку "Руднево"

В ЦОДД оценили московский трафик в 8 баллов

Москвичам рассказали о реконструкции спортзала "Дружба" в "Лужниках"

Москва 24 в рубрике "Красиво, елки-палки" загадала ель у ТРЦ "Щелковский"

Новости часа: Дептранс предупредил о заторах в столице в вечерний час пик

В столичном парке "Дубовая роща" завершилась масштабная реконструкция. Там обустроили три тематические детские площадки. На них установили комплексы с качелями и горками на любой вкус. Рядом появились скамейки, теперь родителям есть где подождать играющих детей.

Не забыли и про любителей активного образа жизни. Для них обновили спортивную площадку и зону для игры в пинг-понг. На территории "Дубовой рощи" сделали четыре зоны для занятий воркаутом. Чтобы заниматься на них можно было круглогодично, все оборудование накрыли навесом.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика