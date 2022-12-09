Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

01:00

Город

"Мой район. Навигатор": реконструкция Центрального телеграфа на Тверской улице

"Мой район. Навигатор": реконструкция Центрального телеграфа на Тверской улице

"Мой район. Навигатор": 260 тыс современных фонарей установят в столице к концу года

"Мой район. Навигатор": 12 функциональных зон появятся во Дворце спорта в Некрасовке

Столичный трафик в вечерний час пик составил 9 баллов

Собянин сообщил о досрочном завершении прокладки дорог к индустриальному парку "Руднево"

В ЦОДД оценили московский трафик в 8 баллов

Москвичам рассказали о реконструкции спортзала "Дружба" в "Лужниках"

Москва 24 в рубрике "Красиво, елки-палки" загадала ель у ТРЦ "Щелковский"

Новости часа: Дептранс предупредил о заторах в столице в вечерний час пик

Москвичей предупредили о 10-балльных заторах в вечерний час пик

Один из главных символов советской Москвы – здание Центрального телеграфа на Тверской улице – обретет новую жизнь. После масштабной реконструкции там разместят многофункциональный комплекс с торговой галереей, офисами и смотровой площадкой. А во внутреннем дворе, который раньше был не доступен для посетителей, сделают кафе, амфитеатр и пространство для прогулок.

Работы начнутся весной 2023 года. Центральному телеграфу вернут его исторический облик, здание возвели в 1927 году в конструктивистском стиле. В первую очередь специалисты отреставрируют фасад и его главные элементы.

Приведут в порядок крышу здания. Внутри восстановят интерьеры и воссоздадут утраченные элементы. В данный момент идут подготовительные работы, строители укрепляют фундамент здания.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика