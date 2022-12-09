"Мой район. Навигатор": реконструкция Центрального телеграфа на Тверской улице

Один из главных символов советской Москвы – здание Центрального телеграфа на Тверской улице – обретет новую жизнь. После масштабной реконструкции там разместят многофункциональный комплекс с торговой галереей, офисами и смотровой площадкой. А во внутреннем дворе, который раньше был не доступен для посетителей, сделают кафе, амфитеатр и пространство для прогулок.

Работы начнутся весной 2023 года. Центральному телеграфу вернут его исторический облик, здание возвели в 1927 году в конструктивистском стиле. В первую очередь специалисты отреставрируют фасад и его главные элементы.

Приведут в порядок крышу здания. Внутри восстановят интерьеры и воссоздадут утраченные элементы. В данный момент идут подготовительные работы, строители укрепляют фундамент здания.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".