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Новости

08 декабря, 21:30

Город

"Мой район. Навигатор": 260 тыс современных фонарей установят в столице к концу года

"Мой район. Навигатор": 260 тыс современных фонарей установят в столице к концу года

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Умное освещение остается в столице энергетическим трендом. Количество современных фонарей на московских улицах к концу 2022 года достигнет 260 тысяч. В эти светильники встраивают специальные контроллеры, которые передают сигнал в центр управления сетями. Благодаря им специалисты могут дистанционно управлять освещением мегаполиса, например регулировать яркость и проверять напряжение.

Кроме того, диспетчеру больше не нужно ждать заявки или телефонного звонка от жителя, если что-то перестает работать. Фонарь сам проинформирует специалиста о возникшей проблеме. Эта система оказалось настолько эффективной, что в ближайшие несколько лет все уличные фонари будут оборудованы контроллерами.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
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