"Мой район. Навигатор": 12 функциональных зон появятся во Дворце спорта в Некрасовке

В Некрасовке продолжается строительство Дворца спорта. В здании площадью 23 тысячи квадратных метров расположат 12 функциональных зон. Например, к открытию уже почти готов огромный тренажерный зал.

В каждом помещении будут поддерживать свой микроклимат, ведь для занятий фигурным катанием нужен лед, а в зале с бассейном, наоборот, должно быть тепло.

В данный момент идет отделка универсального крытого поля для командных игр. Там будут проводить соревнования по футболу, волейболу, баскетболу и гандболу. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".