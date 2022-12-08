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08 декабря, 20:05

Город

"Мой район. Навигатор": 12 функциональных зон появятся во Дворце спорта в Некрасовке

"Мой район. Навигатор": 12 функциональных зон появятся во Дворце спорта в Некрасовке

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В Некрасовке продолжается строительство Дворца спорта. В здании площадью 23 тысячи квадратных метров расположат 12 функциональных зон. Например, к открытию уже почти готов огромный тренажерный зал.

В каждом помещении будут поддерживать свой микроклимат, ведь для занятий фигурным катанием нужен лед, а в зале с бассейном, наоборот, должно быть тепло.

В данный момент идет отделка универсального крытого поля для командных игр. Там будут проводить соревнования по футболу, волейболу, баскетболу и гандболу. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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