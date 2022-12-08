"Мой район. Навигатор": реконструкция Южного речного вокзала в столице

Южный речной вокзал вновь видно издалека. На здании, которое переживает последний этап реконструкции, снова появился шпиль. Теперь он полностью новый. Старый шпиль заменили конструкцией из стали и алюминия. Ниже повесили электронные часы, они тоже только из мастерской. Но старый циферблат удалось сохранить, теперь он будет висеть в зале на втором этаже, там где сохранилась кирпичная стена.

Специалистам, кроме того, удалось восстановить пять скульптур – женские фигуры в античном стиле. Они символизируют пять морей, с которыми связана Москва.

С Южного речного вокзала пассажиры смогут отправляться в круизы по Москве-реке. Отсюда корабли будут следовать в Нижний Новгород, Калязин, Коломну, Ярославль, а дальше через Волго-Донской канал до Черного моря. С комфортом ждать своего рейса в здании на причале одновременно смогут 800 человек.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".