"Мой район. Навигатор": в столичном метро запустили тематический поезд "Помогать по пути"

Теперь делать добрые дела возможно даже во время поездки в московском метро. На Арбатско-Покровской линии запустили тематический поезд "Помогать по пути". Он посвящен благотворительным проектам и волонтерскому движению в столице.

В вагонах поезда размещена информация о значимых волонтерских проектах, фотографии и QR-коды. Если навести на них телефон, то можно сразу перейти на благотворительные сервисы и ресурсы, в том числе на портале mos.ru.

"Помогать по пути" – это совместный проект Комитета общественных связей и молодежной политики и департамента транспорта. Московский метрополитен запускает в этом году уже 12 тематический поезд. Состав "Помогать по пути" будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до июня 2023 года.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".