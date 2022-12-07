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07 декабря, 21:30

Транспорт

"Мой район. Навигатор": в столичном метро запустили тематический поезд "Помогать по пути"

"Мой район. Навигатор": в столичном метро запустили тематический поезд "Помогать по пути"

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Теперь делать добрые дела возможно даже во время поездки в московском метро. На Арбатско-Покровской линии запустили тематический поезд "Помогать по пути". Он посвящен благотворительным проектам и волонтерскому движению в столице.

В вагонах поезда размещена информация о значимых волонтерских проектах, фотографии и QR-коды. Если навести на них телефон, то можно сразу перейти на благотворительные сервисы и ресурсы, в том числе на портале mos.ru.

"Помогать по пути" – это совместный проект Комитета общественных связей и молодежной политики и департамента транспорта. Московский метрополитен запускает в этом году уже 12 тематический поезд. Состав "Помогать по пути" будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до июня 2023 года.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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