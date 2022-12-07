"Мой район. Навигатор": 20 столичных ледовых площадок сделают бесплатными

Приятный предновогодний подарок получат москвичи от проекта "Московские сезоны". Почти 20 столичных ледовых площадок в этом году предложат свои услуги совершенно бесплатно. Запись на сеансы уже идет. Первый из них состоится 9 декабря на площади Революции.

Площадка небольшая, размером с хоккейную коробку. Покрытие – искусственное, с системой охлаждения. Это значит, что сеансы там не отменят даже при небольших оттепелях. На катке все время играет музыка, а вечером включается художественная подсветка. На лед могут выйти дети старше трех лет, подростков до 14 допустят только в сопровождении взрослых.

Как и на другие площадки приходить сюда рекомендуют заранее. Если посетитель опоздает более чем на 30 минут, то билеты будут автоматически аннулированы. Что касается графика работы, то ледовые площадки "Московских сезонов" с понедельника по пятницу будут открыты с 11:00, а в выходные с 10:00. Оставаться на катке можно до 22:00.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".