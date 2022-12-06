"Мой район. Навигатор": акция "День без турникетов" пройдет на ВДНХ

На ВДНХ в экоцентре "Цветоводство" посетители могут узнать все о жизни бабочек и муравьев. Посетителям даже предлагают шлемы виртуальной реальности, чтобы было еще интереснее изучать природу.

В этом году центр присоединился к акции "День без турникетов", и ее участники смогут посетить площадку бесплатно. Акция пройдет с 8 по 10 декабря. Гостей проекта приглашают на экскурсии по отечественным предприятиям – всего участвуют 120 площадок. Можно посетить инновационные центры, технопарки, "Техноград" на ВДНХ.