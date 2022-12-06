"Мой район. Навигатор": москвичам пообещали возвращение снегопадов

Синоптики пообещали, что сезон снегопадов в Москве возобновится уже в четверг, 8 декабря. К этому дню с запада к столице подберется очередной атмосферный фронт.

Самыми снежными окажутся 10 и 11 декабря. На город выпадет более 23 миллиметров осадков, это примерно 40% месячной нормы. Сугробы подрастут с 4 до 12 сантиметров.

В пятницу, 9 декабря, ночью ожидается от 1 до 6 градусов мороза. К выходным столбики термометров устремятся к нулевой отметке, а показания барометров наконец-то вернутся в норму.