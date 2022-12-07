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"Мой район. Навигатор": лыжный сезон стартовал в столице

"Мой район. Навигатор": лыжный сезон стартовал в столице

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Лыжный сезон в столице открыт. В биатлонно-лыжном комплексе "Марьино", который находится на территории парка 850-летия Москвы, уже прошла первая гонка. В ней приняли участие спортсмены всех возрастов.

В течение зимнего сезона попробовать свои силы на лыжной трассе в комплексе "Марьино" сможет любой желающий. Лыжню прокладывает специальная машина, а запасы снега восполняют снежными пушками. Для посетителей комплекса работает прокат необходимого инвентаря. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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