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Новости

06 декабря, 07:15

Город

"Мой район. Навигатор": Тверскую улицу украсят к празднику до 12 декабря

"Мой район. Навигатор": Тверскую улицу украсят к празднику до 12 декабря

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Шары, гирлянды, арки и светящиеся кубки вместо фонарей – Тверская улица меняет наряд на новогодний. Улицу украсят до 12 декабря. В некоторых переулках из-за этих работ перекрыто движение.

Центральное событие в подготовке к празднику, а именно прибытие елки на Соборную площадь, запланировано на 14 декабря. 95-летнюю елку высотой 27 метров привезут из Подмосковья. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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